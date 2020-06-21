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السعودية ترفع اليوم حظر التجول وعودة 75% من موظفى القطاع العام

الأحد، 21 يونيو 2020 08:43 ص
السعودية ترفع اليوم حظر التجول وعودة 75% من موظفى القطاع العام الموظفون فى السعودية
إيمان حنا

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تعود الحياة الطبيعية فى السعودية اليوم الأحد ، بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمس على رفع حظر التجول بشكل كامل في كافة مناطق ومدن المملكة ابتداء من الساعة السادسة من صباح اليوم ، وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه إلحاقًا للبيان الصادر في  26 مايو الماضى، وفق عكاظ .

 

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد صدرت الموافقة الكريمة برفع منع التجول بشكل كامل والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.

وشدد المصدر على ألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصًا كحد أقصى، وأن تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.

وأضاف المصدر استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية، واستمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

وأشار المصدر إلى التأكيد على إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقد شدد المصدر المسؤول على ضرورة استشعار المسؤولية من جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.

كما حث الجميع على ضرورة تحميل تطبيقيْ «توكلنا» و«تباعد»، لأهميتهما البالغة في مواجهة هذا الوباء وللحصول على الإرشادات الصحية والتوجيهات والمستجدات، بخصوص فايروس كورونا.

من جهة أخرى، صرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عودة موظفي وموظفات القطاع العام لمقارّ أعمالهم بما لا يزيد على نسبة 75% من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية بجميع مدن ومحافظات المملكة ستكون ابتداءً من اليوم الأحد.

وأكدت الوزارة على استمرارية تطبيق الدوام المرن ليكون الحضور لمقر العمل خلال ثلاثة أوقات في اليوم مقسمة كالتالي: تبدأ المجموعة الأولى عملها ابتداء من الساعة 7:30 ص، وتبدأ المجموعة الثانية العمل من الساعة 8:30 ص، أما المجموعة الثالثة فتبدأ العمل من الساعة 9:30 ص ـ واستمرار الموظفين والموظفات من غير المشمولين بنسبة الحضور لدى الجهة الحكومية بالعمل وفق أسلوب العمل عن بُعد ـ وأن تستمر الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة بالعمل عن بُعد.


عودة الحياة فى السعودية

رفع حظر التجول فى السعودية

عودة موظفى السعودية لمقار العمل

كورونا

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