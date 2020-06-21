اليوم السابع
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السعودية تؤكد استمرار منع الشيشة وإغلاق ألعاب الأطفال بالمطاعم

الأحد، 21 يونيو 2020 02:42 م
السعودية تؤكد استمرار منع الشيشة وإغلاق ألعاب الأطفال بالمطاعم شيشة - ارشيفية
إيمان حنا

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، استمرار منع تقديم المعسل والشيشة، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم كإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.وفق العربية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت صدور الموافقة على رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد في جميع مناطق ومدن المملكة.

يأتي ذلك بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

في الوقت نفسه، أعلنت "الداخلية" الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها، ووزارة الداخلية، إذ تعلن ذلك لتؤكد استمرار الجهات المختصة في متابعة التزام الجهات بتطبيق البروتوكولات الصحية، وتقييم المخاطر بتتبع الحالات الإيجابية الجديدة وارتباطاتها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين، وتهيب الوزارة - في الوقت ذاته - بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية والجماعية للالتزام بما ورد في البروتوكولات والعمل بالركائز الأساسية للوقاية من الفيروس، والمتمثلة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتعقيم الأيدي والتطهير البيئي والتوعية حفاظاً على سلامة الجميع.


السعودية

رفع الحظر بالسعودية

استمرار منع الشيشة فى السعودية

العاب الاطفال فى المطاعم

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