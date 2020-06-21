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الرى: حملة لازالة التعديات على النيل بمحافظة أسوان

الأحد، 21 يونيو 2020 08:49 ص
الرى: حملة لازالة التعديات على النيل بمحافظة أسوان تعديات على النيل
كتبت أسماء نصار

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نفذت هندسة حماية نيل كوم امبو بمحافظة أسوان، قرار الازالة رقم 87 لسنة 2019  بناحية المنصوريه مركز دراو ، وهو عبارة عن مباني من الطوب الابيض بطول مواجه للنيل 31 م وعرض 8 م وبارتفاع 3 متر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والتى تستهدف حماية النهر الخالد من التعديات، وحفاظا عليه كمصدر وحيد للحياة فى مصر.

 

وأوضح قطاع حماية النيل أنه تم تنفيذ الازالة علي نفقة  المخالف و تحت إشراف الاداره العامه لحماية النيل لمحافظة أسوان باسنا، وذلك استمرارا للتصدى لكافه أنواع التعديات على مجرى وجسور نهر النيل ولردع جميع المخالفين.

 

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

 

ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى اهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وإمتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وانشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافير وبرجولات .

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.

 

 


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