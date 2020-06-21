الرى تبحث مع مسئولى المحافظات وضع حلول لمعوقات المشروع القومى لتأهيل الترع

كتبت أسماء نصار

اجتمع اليوم الاحد المهندس شحته ابراهيم - رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات برؤساء الإدارات المركزية و مديري عموم إدارات التوسع الأفقي والمشروعات وذلك عن طريق الفيديو كونفراس لمناقشة موقف عمليات المشروع القومي لتأهيل الترع المتعبه والعمل علي ايجاد حلول لجميع المعوقات التي تحول دون الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات.



وانتهت الوزارة من طرح وتدبير الاعتمادات الماليه لـ 200 عملية لتأهيل الترع بطول حوالى 1050 كم بقيمة تقديرية حوالى 2.8 مليار جنيه فى زمام حوالى 398 الف فدان موزعة على 17 محافظة "اسوان - قنا - سوهاج - اسيوط - المنيا - بنى سويف - الجيزه - الفيوم - القليوبية- المنوفية- الشرقيه- الغربيه - الاسماعيليه - الدقهليه - دمياط - البحيره - الاسكندريه ".



وتم الإنتهاء من تنفيذ تأهيل 41 ترعه بطول حوالى 120 كم وجارى حاليا أعمال التأهيل فى 55 ترعه بطول 190 كم فى محافظتى الشرقيه وبنى سويف ويتم متابعة تنفيذ الاعمال والشركات العاملة و الاعمال تسير بصورة مرضية.



وتجدر الإشارة الى ان تلك الاعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية .



يذكر أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود إقتصادى و إجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى الى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق و ستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين .









