اليوم السابع
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الرى: الانتهاء من أعمال التطوير بحديقة النيل بالقناطر الخيرية قريبا

الأحد، 21 يونيو 2020 07:28 م
الرى: الانتهاء من أعمال التطوير بحديقة النيل بالقناطر الخيرية قريبا الدكتور محمد عبد العاطى، وزيرالموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس أمجد لبيب رئيس الادارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك بقناطر الدلتا، أنه المنتظر الانتهاء قريبا من أعمال التطوير بحديقة النيل بالقناطر الخيرية والتى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى.

وكلف وزير الموارد المائية والرى،  بسرعة الانتهاء من تنفيذ عمليات التطوير ورفع كفاءة الحدائق التابعة للوزارة كحديقة النيل بالقناطر الخيرية وتطوير واجهات النيل لمناطق أبو الفدا بالزمالك ومفيض والي بالجيزة علي غرار ما تم تنفيذه من حدائق ومتنزهات مثل حديقة عفلة وحديقة علوم الطفل وغيرها من الحدائق ذلك فى إطار تنفيذ سياسة الوزارة حيال تطوير ورفع كفاءة الحدائق التابعة لها.

وانتهت وزارة الرى مؤخرا من عملية تطوير حديقة "عفلة " التى تربط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة وهى مقامة على مساحة 13 فدان، حيث تم تنفيذ ممشى أهل مصر بتكلفة مليون و400 ألف بها، على غرار ما ينفذ فى محافظة القاهرة بهدف خدمة الزائرين والمنطقة.

وتتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر، يصل عمرها إلى 200 عاماً " شجرة فيكس فيكتوريا" و"التين البنغالى" .

 

 


الرى

حديقة عفلة

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