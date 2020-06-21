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الرقابة المالية تطلب إيقاف التعامل على أسهم "سي اي كابيتال" بسبب حصة بنك مصر

الأحد، 21 يونيو 2020 11:26 ص
الرقابة المالية تطلب إيقاف التعامل على أسهم "سي اي كابيتال" بسبب حصة بنك مصر البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، لحين ردها على ما نشر بشأن اعتزام بنك مصر الاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة بالشركة.
 
وفي بيان منفصل، أعلنت شركة سي اي كابيتال القابضة، شراء بنك مصر 30.4 مليون سهم بالشركة، بسعر 4.41 جنيه للسهم بإجمالي 134.1 مليون جنيه ليرفع حصته بالشركة من 2.42% إلى 6.22%، علاوة على ملكية حصص لمجموعة مرتبطة بنسبة 0.35%.
 
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية خلال الربع الأول من 2020، تراجع أرباحها إلى 101.85 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 122.95 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.
 
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 494.511 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 543.74 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.
 

سى اى كابيتال

بنك مصر

الرقابة المالية

اخبار البورصة

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