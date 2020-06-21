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الرئيس يكلف الحكومة بالمتابعة المستمرة لتوفير الأدوية لمواجهة كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 02:02 م
الرئيس يكلف الحكومة بالمتابعة المستمرة لتوفير الأدوية لمواجهة كورونا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال الفترة من 8 يونيو وحتى 17 يونيو، لتأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومتابعة مستمرة، لتوفير الأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وغيره من الأمراض، مطمئنا المصريين بأن الحكومة تعمل على توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، وبالتالى لا داعى لتخزين الأدوية على الإطلاق، مشيرا إلى أن هذه الظواهر السلبية سبق وحدثت مع بدايات الحظر، بالتكالب على تخزين السلع التموينية، وأكدنا حينها أن السلع متوافرة فى كل الأسواق والسوبر ماركت والمولات، ولا داعى للتخزين، والحمد لله، لم تحدث أزمة فى أى سلعة يحتاجها المصريون، وبالتالى نطالب الجميع بعدم تكرار هذه الظواهر السلبية مرة أخرى، خاصة أن وزارة الصحة توفر الدواء المطلوب لمصابى كورونا مجانا.   
 
 

هيئة الدواء

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