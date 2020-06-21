اليوم السابع
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"الداخلية" تزيل تعديات على أملاك الدولة والزراعات بالمحافظات

الأحد، 21 يونيو 2020 12:25 م
"الداخلية" تزيل تعديات على أملاك الدولة والزراعات بالمحافظات إزالة التعديات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.
 
وأسفرت جهود الداخلية خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

تعديات

الداخلية

املاك الدولة

حملات امنية

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