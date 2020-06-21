"الخدمات البيطرية" تسجيل وترقيم 35940 رأس ماشية وتأمين 17 ألف حيوان

كتب عز النوبى

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه طبقا لأحدث التقارير الواردة من الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة بأن إجمالى عدد الحيوانات التى تم تسجيلها وترقيمها من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية خلال شهر مايو 2020 قد بلغت (35940) حيوان، بينما بلغ إجمالى نشاط التأمين على الحيوانات خلال نفس الفترة (17478) حيوان.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل "اليوم السابع"، عليه تقوم الإدارة العامة للخدمات والإرشاد البيطري بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان.

وفى سبيل ذلك تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومي يوضح لنا ما يلى: موقف الحيوان التحصيني ضد الأمراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحى ومباشرته أول بأول ومعرفة الأمراض التى يصاب بها ومعالجته منها، النسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، تاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بوزارة الزراعة، برامجها المكثفة لترقيم وتسجيل الماشية، واستمرار الحملات البيطرية لتحصين الماشية، كما تواصل الخدمات البيطرية عملها لتسجيل وترقيم وتأمين الحيوانات من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية، حيث يتم ربط جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى أذن الحيوان، وتكثيف برامجها التوعوية للمربيين بأهمية تطبيق منظومة الترقيم، وتابع التقرير أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان، ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان.