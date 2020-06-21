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الخارجية الليبية تثمن تصريحات الرئيس السيسى: نتقاسم المصير المشترك

الأحد، 21 يونيو 2020 01:40 ص
الخارجية الليبية تثمن تصريحات الرئيس السيسى: نتقاسم المصير المشترك وزير الخارجية الليبى عبد الهادي الحويج
كتب إسلام حشاد

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ثمن وزير الخارجية الليبى عبد الهادي الحويج، تصريحات الرئيس السيسى، قائلا إن ليبيا تتقاسم مع مصر وتونس المصير المشترك، مؤكدا أن الموقف المصري تجاه ليبيا ينسجم مع مخرجات برلين وموقف العديد من الدول، وأن موقف مصر واضح في الوقوف مع الشعب الليبي ضد الاستعمار والعدوان الأجنبي والمرتزقة. وذلك حسبما أفادت قناة ليبيا فى خبر عاجل لها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات سار أمرا ضروريا وحتميا في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي تسود منطقتنا ولا توفر المناخ الملائم لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون اللازمة لإقامة بيئة مناسبة تلبي الطموحات للبناء والتنمية بعيدا عن الصراعات التي تزهق أرواح ودماء الشعوب وتهدر مقدرات أبنائها وتسمح بالتدخلات غير الشرعية التي تقوض إقامة السلام المستدام وتسمح بالاستيلاء على مقدرات الشعوب وتسهم في انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب وزيادة الظواهر السلبية المتعدية للحدود والأوطان مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بأبعادها من تهريب سلاح ومخدرات وتجارة بشر".

 
وأضاف الرئيس، خلال تفقده اصطفاف عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية أمس، أن الأزمة الليبية على حدودنا اليوم خير شاهد على حديثنا تلك الأزمة التي سعت مصر على مدار امتدادها لما يقرب من عقد كامل التحذير من مخاطر وتهديدات تصاعدها، وكان ولا يزال الحرص المصري منذ البداية على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة وسرعة استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار المصري.

وزير الخارجية الليبى

عبد الهادي الحويج

ليبيا

الرئيس السيسى

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