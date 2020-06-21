الخارجية العراقية فى مذكرة احتجاج قوية ضد تركيا: من حقنا الدفاع عن سيادتنا

كتب: أحمد جمعة

قدّمت وزارة الخارجية العراقية الأحد، مذكرة احتجاج تسلمها السفير التركي في البلاد، وذلك بحسب ما أفادت به المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف.

وقالت الخارجية العراقية – بحسب بيان صحفى - إنها ركزت في البنود على أن التحديات المشتركة لبلدان الجوار لا يمكن مواجهتها بأعمال أحادية الجانب.

كما أكدت الخارجية العراقية في المذكرة على موقف العراق الثابت والمبدئي في حقه للدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، وكذلك إمكانية الطلب من مجلس الأمن والمنظمات الدولية الوقوف لمناصرة العراق.

وعلى الرغم من الاستنكار العراقي، تواصل أنقرة انتهاكاتها لسيادة البلاد، بهجمات في المنطقة الشمالية، وذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع التركية الأسبوع الماضي، إطلاق عملية عسكرية جديدة شمال العراق.