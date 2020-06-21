الخارجية الأردنية تدين الهجوم الإرهابى فى بريطانيا

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأحد، الهجوم الإرهابى الذى استهدف مدنيين فى مدينة ريدينغ البريطانية ، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية ،تضامن الأردن مع حكومة وشعب بريطانيا في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار المملكة المتحدة.
و أوضح موقف الأردن الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للجرحى.
الخارجية الأردنية تدين الهجوم الإرهابى فى بريطانياالأحد، 21 يونيو 2020 04:34 م
وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأحد، الهجوم الإرهابى الذى استهدف مدنيين فى مدينة ريدينغ البريطانية ، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
ماكرون يعزى ضحايا هجوم ريدينج ويؤكد وقوف فرنسا مع بريطانيا لمكافحة الإرهابالأحد، 21 يونيو 2020 03:32 م
الإرهاب يعود إلى بريطانيا.. مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين فى حادث طعن.. والشرطة تعلن الهجوم عملا إرهابيا وتضبط شابا من أصول ليبيبة.. شهود: المنفذ صرخ بكلمات غير مفهومة قبل إصابة الضحايا فى حديقة مدينة ريدينجالأحد، 21 يونيو 2020 03:30 م
بريطانيا: حادث الطعن الليلة الماضية فى ريدينج عمل إرهابىالأحد، 21 يونيو 2020 12:29 م
بريطانيا: لا يتم التعامل مع حادث الطعن بمدينة ريدينج على أنه حادث إرهابىالأحد، 21 يونيو 2020 02:39 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة