اليوم السابع
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الخارجية الأردنية تدين الهجوم الإرهابى فى بريطانيا

الأحد، 21 يونيو 2020 04:34 م
الخارجية الأردنية تدين الهجوم الإرهابى فى بريطانيا وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأحد، الهجوم الإرهابى الذى استهدف مدنيين فى مدينة ريدينغ البريطانية ، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية ،تضامن الأردن مع حكومة وشعب بريطانيا في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار المملكة المتحدة. 
و أوضح موقف الأردن الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للجرحى.


الأردن

وزارة الخارجية الأردنية

الهجوم الإرهابى ببريطانيا

بريطانيا

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