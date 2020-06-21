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الجيش الوطنى الليبى: مصر شريك حقيقى لضمان أمن البلاد

الأحد، 21 يونيو 2020 01:35 م
الجيش الوطنى الليبى: مصر شريك حقيقى لضمان أمن البلاد متحدث الجيش الليبي
كتب سمير حسنى

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أكد الجيش الوطني الليبي، أن مصر هي الشريك الحقيقي لضمان أمن ليبيا، وتدرك خطورة التدخلات الأجنبية في بلادنا، متهما تركيا بإرسال المرتزقة السوريين لتحقيق مصالح اقتصادية.، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وكان العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى قال إن تركيا تستعين بالمرتزقة للسيطرة على النفط وأنها كشرت عن أنيابها، وانكشفت الأطماع أمام العالم.

وأضاف أن مصر تأنت في قراءة المشهد لانه من الذكاء أن تجعل عدوك يخطئ وهذا ما حدث من هذا أردوغان الذى تصرف بمنطق الدولة العثمانية ونسى أن هناك مصر العروبة والتي لها تاريخ ناصع في الحركة والوطنية والعربية.

وتابع: أهم جزء في هذا الموضوع أن الرئيس السيسي رفع المعنويات ووجه رسالة قوية بأن مصر موجودة وهو يقول نحن وانكم تمداديتم ووصلتم على الحد غير المسموح به، ونحن قادرون على حل ما يحدث في ليبيا من منطق القوة، حكومة السراج كأنها غير موجودة لأنها مترنحة تماما والمتحدث باسم الرئاسة التركية يتحدث عن سرت ، والوضع هناك عبارة عن نهب ثروات ونشر مرتزقة وطمع في الثروات، هو ما يشكل خطرا على المنطقة ومصر مستهدفة ، واليوم تم قطع الطريق على تركيا برسالة واضحة المعالم من الرئيس السيسي.

 

 

 

 


ليبيا

الجيش الليبي

تركيا

مصر

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