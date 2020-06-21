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الجيش الليبى: لن نترك سرت لتركيا مهما كانت التضحيات

الأحد، 21 يونيو 2020 08:21 م
الجيش الليبى: لن نترك سرت لتركيا مهما كانت التضحيات اللواء أحمد المسمارى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الجيش العربى الليبى لقناة العربية "لن نترك سرت لتركيا مهما كانت التضحيات"، وذلك وفق خبر عاجل. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبى، مضيفا : "نحن فى مصر نكن لكم احتراما وتقديرا كبيرا ولم نتدخل فى شئونكم ودائما مستعدين لتقديم الدعم، من أجل استقرار ليبيا وليس لنا مصلحة ليس إلا أمنكم واستقراركم، وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر، ولن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا ومستعدين نساعد ونساند هذا".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، ليبيا دولة عظيمة وشعبها مناضل ومكافح، بنقول الخط اللى وصلت إليه القوات الحالية سواء من جانب المنطقة الشرقية أو الغربية كلهم أبناء ليبيا ونتكلم مع الشعب الليبى وليس طرفا ضد آخر.. وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر. 


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تركيا

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