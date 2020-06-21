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خالد صلاح
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الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 11 ألفا و771 مصابا

الأحد، 21 يونيو 2020 06:12 م
الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 11 ألفا و771 مصابا الجزائر - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأحد ، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 11 ألفا و771 حالة إصابة، و845 حالة وفاة.
وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 140 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 8452 حالة.
وأضاف أن نسبة 66 % من الوفيات تعود لأشخاص تتجاوز أعمارهم 65 عاما، بينما يتواجد 38 مريضا في العناية المركزة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.


الجزائر

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فيروس كورونا

كورونا فى الجزائر

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