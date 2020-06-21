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الجامعة العربية تستضيف اجتماع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا غدا

الأحد، 21 يونيو 2020 02:26 م
الجامعة العربية تستضيف اجتماع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا غدا جامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر

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تستضيف جامعة الدول العربية الاجتماع القادم للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين حول ليبيا، والذي سيعقد على مستوى كبار المسئولين يوم غد الاثنين، وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن الاجتماع، الذي يجري تنظيمه بالتنسيق مع بعثة الدعم الأممية في ليبيا، سيعد الثالث للجنة المتابعة منذ إطلاق أعمالها في الاجتماع الوزاري الذي عقدته أطراف عملية برلين في ميونيخ يوم 16 فبراير الماضي، وذلك بهدف الوقوف على مسار تنفيذ الأهداف والالتزامات التي وردت في خلاصات مؤتمر برلين، والعمل في سبيل توحيد الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية.

 

وأضاف المصدر أن الاجتماع المرتقب للجنة المتابعة – الذي سيعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس–يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ سيستعرض مجمل التطورات العسكرية والأمنية الراهنة في ليبيا، وبصفة خاصة حالة التصعيد والتحشيد الميداني حول مدينة سرت، وسبل الوصول إلى التهدئة الفورية التي تفضي إلى استكمال مفاوضات وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة.

 

كما ينعقد الاجتماع في ظل حراك مهم في جهود استئناف عملية سياسية جامعة بين الأطراف الليبية، وخاصة في أعقاب صدور إعلان القاهرة، وغيره من المبادرات المطروحة لدفع الحوار بين الأشقاء الليبيين، بغية التوصل إلى تسوية متكاملة للوضع في ليبيا بمسارتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، على النحو الذي تم التوافق عليه في مؤتمر برلين، ووفق القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، وبشكل يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

 

 

 


الجامعة العربية

ليبيا

مؤتمر برلين

سرت

الامم المتحدة

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