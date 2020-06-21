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التموين تفحص مظاريف الشركات المشاركة فى مناقصة توريد زيت الطعام اليوم

الأحد، 21 يونيو 2020 06:00 ص
التموين تفحص مظاريف الشركات المشاركة فى مناقصة توريد زيت الطعام اليوم وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد، مظاريف الشركات المشاركة فى المناقصة المحدودة رقم 1 لسنة 2021 /2020 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 2000 طن زيت عباد) وان تسليم خلال الفترة من 10 إلى 30 أغسطس 2020.
 
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أصدرت توجيها بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال حصول المواطنين على السلع الغذائية من المحلات والمتاجر بالمحافطات المختلفة، حيث يتم تخفيض عدد المستهلكين المتواجدين بالمتاجر إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمتجر مع طمأنة المواطنين بأن جميع السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، وأن هذه الإجراءات لحماية المواطنين من التكدس والزحام خلال شراء السلع والمنتجات مع تخصيص أماكن انتظار خارج المتجر لوقوف المواطنين لحين وقت دخولهم بمسافات متباعدة حتى لا يحدث أى تزاحم خارج المحلات أيضا وأن يكون بها التهوية المناسبة.
 
كما يتم تخصيص مندوب لتنظيم عملية دخول المواطنين المحلات التجارية حرصا على عدم التزاحم أو تكدس المواطنين، وأن تكون الأولوية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة مع التأكيد على توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية.
 
 

التموين

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