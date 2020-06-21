التعليم: توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة من ميزانية الوزارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توفير مستلزمات التعقيم لامتحانات الثانوية العامة من ميزانيتها الخاصة، وشملت أجهزة قياس الحرارة: 17 ألف جهاز والكمامات: 33 مليون كمامة الجوانتي: 7 ملايين جوانتي
6 آلاف مجموعة تشمل كحول ومطهرات تكفي جميع اللجان
واوضحت ان عدد الطلاب المتقدمين للثانوية العامة: 667ألف و315 طالب/طالبة، فى عدد لجان السير: 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، كما وصل عدد اللجان الفرعية: 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وأعداد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية: 152 ألف و167، وأعداد الكنترولات: 49 كنترول.
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، موضحا إنه تم نقل 100 مليون منتج إلى اللجان بين كمامات والتى وصلت إلى 33 مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي
وأجهزة كشف الحرارة عن طريق ٣ ملايين سيارة نقل.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
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