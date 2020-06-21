التعليم تنشر فيديو تطبيق الإجراءات الاحترازية فى لجان امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيديو يوضح الإجراءات الاحترازية بلجان امتحانات الثانوية العامة فى أول يوم لها.

واكدت وزارة التربية والتعليم: مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٠، والتطبيق الكامل للاجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والصحة الدكتور طارق شوقي والدكتورة هالة زايد، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لجنة السير رقم ٤٥٥ بمدرسة المستقبل التجريبية المتكاملة النموذجية للغات بمجمع الملك فهد بمدينة نصر، أثناء جولة تفدية للاطمئنان على سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات والحالة العامة للطلاب.

وشددت الوزارة على أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة من قِبل جهات الدولة المختلفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة لجان السير على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها ٢،٢١٦ لجنة سير، تضم ٥٦،٥٩١ لجنة فرعية، بما في ذلك الحفاظ على التباعد خارج وداخل اللجان، والكشف الحراري على الطلاب قبل الدخول، وتوزيع ادوات التعقيم والوقاية لضمان سلامة وصحة طلاب الثانوية العامة الذين يبلغ عددهم ٦٥٢،٢٨٩ طالب.