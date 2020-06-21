التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن هناك تعليمات باستبدال أى شخص يعمل بمنظومة امتحانات الثانوية العامة تظهر عليه أعراض كورونا ويتم تكليف بديل ليؤدى العمل بدلا منه، مع إجراء تعقيم فورى للجنة الامتحانات، حرصا على سلامته وصحة العاملين باللجنة التى يتم فيها اكتشاف الحالة المصابة

جاء ذلك تعليق على ما تم تداوله بشأن إصابة أحد رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بكورونا ونقله إلى المستشفى.