اليوم السابع
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"التضامن" تكرم "المتحدة للخدمات الإعلامية" بسبب توعيتها بأخطار المخدرات

الأحد، 21 يونيو 2020 01:31 م
"التضامن" تكرم "المتحدة للخدمات الإعلامية" بسبب توعيتها بأخطار المخدرات وزيرة التضامن تكرم حسام صالح الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب مدحت وهبة تصوير السعودى محمد

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كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات، كما قامت بتكريم حسام صالح الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، لما تقوم به من جهود كبيرة لدعم الصندوق فى قضايا التوعية بأضرار تعاطى المخدرات، وتم تكريم مسلسلات (البرنس)، وتسلم درع التكريم الكاتب والمخرج محمد سامي، ومسلسل "لما كنا صغيرين"، وتسلم درع التكريم الكاتب أيمن سلامة، وأيضا تكريم مسلسل خيانة عهد، وتسلم الدرع الكاتب محمد عادل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق، حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020 ،ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فاعليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الخطوط الدرامية لهذه الأعمال تشكلت بين عرض لأسباب الوقوع في التعاطي، وتداعيات المخدرات على الفرد وأسرته ومجتمعه، وعلامات الاكتشاف المبكر والأمل في علاج مريض الإدمان، وكذلك دور الأسرة في مساندته خلال مراحل العلاج ودمجه اجتماعياً، كما أن الرائع في هذه الأعمال الثلاثة والتي نكرمها أنه رغم تناولها المُتكامل لقضية مكافحة المخدرات ،إلا أنه في مجملها لم تتضمن أية مشاهد تعليمية لتعاطي المواد المخدرة، والتي قد تثير فضول أبنائنا المشاهدين وتدفعهم لتجربة التعاطي، وذلك في دلالة واضحة على التزام كُتاب هذه الأعمال بالميثاق الأخلاقي الذي وضعه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مع صُناع الدراما المصرية.


وقال حسام صالح  الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، كان لها دور كبير في مواجهة قضية مشكلة المخدرات، وإبراز التداعيات وأضرار الادمان، موجها الشكر للفنانين وللكاتب محمد سامى لعمله فى البرنس.
حضر اللقاء كل من عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،وحسام صالح  الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومجدي لاشين رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والكاتب والمخرج محمد سامي مؤلف ومخرج مسلسل البرنس، والكاتب أيمن سلامة، كاتب مسلسل لما كنا صغيرين " والكاتب وأخمد عادل "كاتب مسلسل خيانة عهد" والفنانة يسرا.

مؤتمر وزيره التضامن (1)
 
مؤتمر وزيره التضامن (2)
 
مؤتمر وزيره التضامن (3)
 
مؤتمر وزيره التضامن (4)
 
مؤتمر وزيره التضامن (5)
 
مؤتمر وزيره التضامن (6)
 
مؤتمر وزيره التضامن (7)
 
مؤتمر وزيره التضامن (8)

 

 

 

مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (1)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (2)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (3)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (4)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (5)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (6)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (7)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (8)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (9)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (10)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (11)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (12)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (13)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (14)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (15)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (16)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (17)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (18)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (19)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (20)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (21)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (22)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (23)

وزيرة التضامن

نيفين القباج

مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان

اخبار مصر

اخبار اليوم

التدخين فى الدراما

المتحدة للخدمات الاعلامية

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