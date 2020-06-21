التحفظ علي 80 الف كمامة غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية

الاسكندرية - اسماء على بدر

أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية اول بالإسكندرية، التحفظ علي 80 الف كمامة غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مدير مصنع ملابس "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى حيث يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة داخل مصنعه غير المستوفى للإشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تصنيع المستلزمات الطبية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي 80000 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى مدون عليها بيانات تجارية وهمية، بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

ذكر أن وجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.