التحريات فى مصرع طالبة بالحوامدية: سقطت من أعلى سلم المنزل

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث فى واقعة مصرع طالبة بالمرحلة الثانوية نتيجة سقوطها من الطابق الثانى بالمنزل فى الحوامدية، أنها خلال صعودها للحصول على ملابسها اختل توازنها وسقطت بسبب انخفاض السور الخاص بسلم العقار، مما أسفر عن مصرعها، واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الطالبة، وأكدوا عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة الحوامدية، بلاغا يفيد سقوط فتاة من الطابق الثانى ومصرعها، وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة طالبة بالمرحلة الثانوية، لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الثانى، نتيجة اختلال توازنها، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.