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البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة: إله السماء يعطينا النجاح

الأحد، 21 يونيو 2020 09:45 ص
البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة: إله السماء يعطينا النجاح البابا تواضروس الثاني
كتبت ـ سارة علام

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جدد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلواته لطلاب الثانوية العامة الذين يؤدون امتحان اللغة العربية اليوم قائلًا: إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني" ربنا معاكم، وقال في رسالة بثها المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موجها حديثه لطلاب الثانوية العامة، "اعلم انكم تعبتم كثيرا وتحملتم كثيرا، لكن ثقوا انكم ستجنون ثمار تعبكم نجاح وتفوق". 

وشدد البابا تواضروس الثاني على أن ما بذله طلاب الثانوية العامة من مجهود طوال العام، لن يضيع هباء، حيث إنهم تعبوا وتحملوا الكثير في مراجعة دروسهم، وهو ما لا يضيعه الله أبدا.
 
وتابع قائلا، إن طلاب الثانوية العامة سيحصدون ثمار تعبهم، مؤكدا أن المسيح يرى تعبكم وهو الذي ينجح العمل، مستشهدا بالآية التي تقول "إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني". 
 
وحرص البابا تواضروس على تشجيع طلبة الثانوية العامة قائلا، "منتظر تفوقكم ونجاحكم"، مناشدا الطلبة "اذهب إلى الامتحان وانت تعلم أنك سوف تحصد ثمار تعبك فرح وتفوف، وأن يكون غرضك هو استكمال طريق المستقبل".
 
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد ألقى كلمة روحية اليوم ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى يتأمل في سفر أعمال الرسل والتى بدأت مع بداية صوم الرسل الذى بدأ الاثنين قبل الماضى.

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