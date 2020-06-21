اليوم السابع
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الاستشارات الفنية تستقبل شكاوى المزارعين بمطروح لرصد إصابات التين والزيتون

الأحد، 21 يونيو 2020 04:27 م
الاستشارات الفنية تستقبل شكاوى المزارعين بمطروح لرصد إصابات التين والزيتون وحدة الاستشارات الفنية والتنموية
مطروح حسن مشالى

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قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إن وحدة الاستشارات الفنية والتنموية بالمركز تقوم على خدمة المزارعين لاستقبال الشكاوى الخاصة بثمار التين والزيتون بمنطقة عمل المركز من فوكة شرقا حتى السلوم غربا.

وأوضح الأمير أنه فى هذا التوقيت يطلب المزارعون مجموعة من الاستشارات والاستفسارات فيما يخص المشكلات التى تواجه زراعات التين والزيتون  والعنب بمطروح، وتتركز تلك المشكلات فى آفتين خطيرتين تعانى منهما مزارع التين والزيتون فى منطقة الساحل الشمالى ومحافظة مطروح وهما ديدان البراعم فى الزيتون والعنكبوت الأحمر فى التين.

من جانب آخر أشار الدكتور وائل غيث استشارى الدعم الفنى بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إلى أن بعض المعلومات والحلول وبرامج المكافحة التى توصل لها متخصصوا الدعم الفنى بوحدة الاستشارات الفنية والتنموية لمواجهة تلك الآفات التى تؤرق المزارعين فى هذه الآونة من العام، والتى تتمثل فى ديدان براعم الزيتون.

وأوضح غيث أن هذه الآفة تعتبر من آفات الزيتون الخطيرة التى تتغذى على الأوراق وتهاجم البراعم الخضرية الطرفية، وكذلك الزهرية وتتسبب فى سقوطها قبل العقد، وبالتالى تسبب خسائر اقتصادية عالية للمزارعين وقد ثبتت كفاءة وفعالية بعض مجموعات المبيدات العلاجية التى ينصح بها المزارعين والتى استطاعت أن تتصدى لهذه الآفات بشكل ممتاز ومنها مججموعة الأميدا كلوبرايد ثم مجموعة السايبرمثرين ثم مجموعة الدلتامثرين ثم مجموعة الكلوروبريفوسو مجموعه الببروفيزين.

وأشار الاستشارى إلى أن أى مبيد ينتمى إلى تلك المجموعات له كفاءة التصدى للآفة وبنفس الترتيب السابق.

كما قال الدكتور وائل غيث إن الآفة الثانية هى آفة العنكبوت الأحمر فى التين وهى من الآفات الخطيرة التى تصيب التين وتسبب نقص كبير فى المحصول وقلة جودة الثمار  وقد أثبتت مجموعات من المبيدات العلاجية كفاءتها فى القضاء على تلك الآفة مثل مجموعة الافيرمكتين مثل الأبامكتين والبروماكتين والفيرتيمك، بالإضافة إلى مركب مثل البروبارجت والشالنجر  ويفضل أن يضاف إلى تلك المبيدات جزء من الزيت المعدنى أو النباتى لتحسين كفاءة فعل المبيد.

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أخبار مصرية

محافظه مطروح

مبيدات

افات زراعية

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