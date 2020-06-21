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الإمارات: "الاتحاد للطيران" تسير رحلات إلى 50 وجهة ابتداء من 16 يوليو المقبل

الأحد، 21 يونيو 2020 06:05 م
الإمارات: "الاتحاد للطيران" تسير رحلات إلى 50 وجهة ابتداء من 16 يوليو المقبل
إيمان حنا

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كشفت مجموعة «الاتحاد للطيران» عن أنها ستقوم بتشغيل رحلات بين أبوظبي وأكثر من 50 وجهة حول العالم طوال يونيو الجاري ويوليو المقبل وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال متحدث باسم الناقلة في تحديث اليوم حول قائمة الوجهات الجديدة: "نخطط لتشغيل الرحلات الجوية حتى 15 يوليو إلى 29 وجهة حول العالم لتصل إلى 50 وجهة اعتبارًا من 16 يوليو المقبل".

وأوضح المتحدث أن الوجهات الـ 29 هم: شيكاغو، تورونتو، نيويورك، دبلن، لندن، باريس، مدريد، أمستردام، بروكسيل، جينيف، برشلونة، فرانكفورت، زيورخ، ميلان، إسطنبول، أثينا، البحرين، إسلام أباد، لاهور، كراتشي، كولمبو، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، سيؤول، طوكيو، مانيلا، سيدني وميلبورن.

وأكد المتحدث أن الناقلة تواصل العمل عن كثب مع حكومة دولة الإمارات وسلطات الطيران العالمية لضمان إبقاء المسافرين على اتصال بأخر التطورات فيما يتعلق بالسفر.

وذكر المتحدث أنه مع استمرار نمو شبكة الناقلة، فمن المهم أن يكون لدي المسافرين الحرية والمرونة لتغيير خطط السفر الخاصة بهم إذا كانوا بحاجة إلى ذلك، حيث تم الغاء جميع رسوم التغيير على الرحلات المحجوزة قبل 30 يونيو 2020 للسفر حتى 30 نوفمبر 2020.

ومن جهة أخرى كان الرئيس التنفيذى للعمليات فى طيران الإمارات، عادل الرضا، قد صرح الاسبوع الماضى، إن هناك محادثات تجري فى الوقت الحالى، لدراسة إمكانية فتح السفر إلى مدن محددة دون تطبيق الحجر الصحي الإلزامي، وفقا لأوضاع فيروس كورونا على مستوى تلك المدن.

وأضاف الرضا - في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، أن "الإمارات ستسمح بالسفر في 23 يونيو الحالى، وفق ضوابط ستعلن لاحقا".


الامارات

طيران الاتحاد

طيران الاتحاد يسير رحلات ل50 دولة

اعادة فتح طيران الامارات

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