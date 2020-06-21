الإفراج عن وزير الصحة الزيمبابوى المتهم بالفساد المالى بكفالة 50 ألف دولار

كتبت - هند المغربي

قرر المدعي العام في زيمبابوي الإفراج عن عوبديا مويو وزير الصحة المتهم بالفساد المالى وتربح 60 مليون دولار من صفقة خاصة بمعدات لمواجهة فيروس كورونا بكفالة قدرها 50 ألف دولار، وفقا لأفريقيا نيوز، ولفت التقرير الإخباري إلى أن وزير الصحة لا يزال في منصبه ولازال يواجه تهما بخصوص الصفقة المتعلقة بالفساد المالي في صفقة معدات وباء كورونا أمام في محكمة هراري.

كانت السلطات في زيمبابوي اعتقلت وزير الصحة بتهمة فساد في عقود شراء معدات لمواجهة فيروس كورونا وصلت لـ 60 مليون دولار، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

واُتهم مويو بمشاركته في صفقة تنطوي على عقد لشراء معدات طبية لاستخدامها في مكافحة البلاد لوباء فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم لجنة مكافحة الفساد في البلاد ، جون ماكامور: يمكنني أن أؤكد أن الوزير مويو قد تم اعتقاله وأنه محتجز حاليا لدى الشرطة.