اليوم السابع
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الإحصاء : 73% من الأفراد تراجع دخلهم منذ ظهور كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 02:00 ص
الإحصاء : 73% من الأفراد تراجع دخلهم منذ ظهور كورونا كوفيد 19
كتب مدحت عادل

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رصدت دراسة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،  أن جائحة فيروس كورونا المستجد تسببت في تغير دخل الأسرة وكان هناك تاثير على النشاط الاقتصادي نتيجة الإجراءات المتبعة لمنع انتشار الفيروس وترتب عليها تراجع الطلب على النشاط وغلق المنشات نهائيا وإغلاق المدارس والجامعات لفترات مؤقتة ثم التعطل عن العمل وانخفاض الدخل، إلى جانب توقف مساعدات أهل الخير ومساعدات الجمعيات الأهلية وخصوصا في الحضر عن الريف.
 
وبالنسبة للأفراد، فقد اظهرت الدراسة ان حوالي ربع الأفراد لم يتأثر دخلهم، اما أغلبية الأفراد 73.5٪ فقد افادوا بأن الدخل قد انخفض منذ ظهور الفيروس، واقل من 1٪ افادوا بزيادة الدخل.
 
واوضح التقرير، أن معظم الأفراد تغيرت حالتهم العملية بسبب انخفاض فترات العمل، وقد إرتفعت هذه النسبة بارتفاع العمر لتبلغ حوالي 46.2٪ للاعمار الاقل من 25% حتى بلغت 61% للفئة العمرية 55_ 65 سنة.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

كورونا

اخبار الإقتصاد

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