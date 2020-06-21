اليوم السابع
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الأوقاف تعلن تعافى 14 حالة من كورونا بعد تلقيهم العلاج بمستشفى الدعاة

الأحد، 21 يونيو 2020 12:19 م
الأوقاف تعلن تعافى 14 حالة من كورونا بعد تلقيهم العلاج بمستشفى الدعاة أحد المتعافين
كتب على عبد الرحمن

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 أكدت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أنه في أقل من أسبوعين من فتح القسم بلغ عدد المتعافين 14 حالة مصاب كورونا، وأشاد المتعافون إشادة بالغة بالخدمة التي تلقوها من الطاقم الطبي وجميع العاملين بالمستشفى .

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار رسالة وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع وفتح قسم بمستشفى الدعاة لعلاج مصابي كورونا، مؤكدة أنها تهنئ جميع من خرجوا بتمام الشفاء، وتتمنى لجميع المرضى الشفاء العاجل .

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه فى ضوء عناية الوزارة بأبنائها والعاملين بها من الأئمة والإداريين والعمال وجميع الجهات التابعة للوزارة وجميع منتسبيها، ومراعاة للظرف الراهن، قد وجه إدارة مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف بسرعة إعداد مكان ملائم لعلاج مصابى كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحت إشرافها وبالمعايير والضوابط التي تحددها، وأن الأولوية ستكون لأبناء الوزارة والعاملين بها مع إتاحة الخدمة لجميع أبناء الوطن.

وأكد جمعة على التزام المستشفى بالإجراءات والضوابط والأسعار التي تحددها وزارة الصحة، وتحديد نسبة خصم خاصة على علاج العاملين بالأوقاف يتم الاتفاق عليها بين المستشفى والوزارة.

كما أكد وزير الأوقاف على أن تقوم الوزارة بدعم علاج العاملين بالأوقاف من مواردها الذاتية من باب البر باعتبار المرض كربا عامًا ، بحيث لا يزيد إجمالي ما يتحمله المريض من أبناء الوزارة  عن 35 ٪؜ من إجمالي التكلفة بالأسعار التي تحددها وزارة الصحة  ، وتتحمل الوزارة والمستشفى معًا نسبة ال 65 ٪؜ على النحو الذي يتم الاتفاق عليه بينهما فور إنهاء التجهيزات التي من المتوقع الانتهاء منها خلال أيام بإذن الله تعالى .

 


الأوقاف

كوورنا

فيروس كورونا

مستشفى الدعاه

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