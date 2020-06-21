الأمين العام للأمم المتحدة يعين المغربية نجاة رشدى نائبة للمنسق الخاص فى لبنان

كتبت - هند المغربي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين نجاة رشدي، من المغرب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان والمنسق المقيم. وستعمل أيضا كمنسقة للشؤون الإنسانية.

ووفقا لستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة أنه نجاة رشدي تأتي خلفا لفيليب لازاريني من سويسرا، الذي أنهى مهمته. وأعرب الأمين العام عن امتنانه لإنجازاته ويتمنى له النجاح المتواصل في تعيينه مفوضا عاما لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وأفاد دوجاريك " تتمتع السيدة رشدي بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية والتنسيق الدولي في مناطق النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك من خلال مهمتها الأخيرة كمستشارة أولى للمبعوث الخاص لسوريا والعمل في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، جنيف.

فيما عملت نجاة رشدي كنائب للممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى. في وقت سابق، وعملت كمنسق مقيم ومنسق للشؤون الإنسانية في الكاميرون ونائب مدير المكتب التمثيلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنيف.

حصلت رشدي على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط ، ودرجة الماجستير في الرياضيات والتطبيقات الأساسية من جامعة باريس ، وهي تتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية بطلاقة، ولدت في المغرب عام 1961 ، ولديها أربعة أطفال.