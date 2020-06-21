الأمن يمنع تواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان العامة بمنشأة القناطر بالجيزة

كتب ـ سيد الخلفاوى

منعت قوات الشرطة المسئولة عن تأمين لجان الثانوية العامة، تواجد الأهالى بمحيط اللجان العامة، بمنشأة القناطر بالجيزة، وذلك بالتزامن مع غلق اللجان تمهيدا لبدء الامتحان، ووجه مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية خلال مروره على اللجان العامة، بمنع وقوف أى سيارة أو وسائل للنقل بمحيط المدارس، والانتهاء من دخول جميع الطلبة لداخل اللجان.

وكانت منعت لجان الثانوية العامة بإدارة منشأة القناطر بالجيزة، دخول الطلاب للجان بدون المرور على بوابات التعقيم الالكترونية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع أول يوم لماراثون امتحانات الثانوية العامة.

وسلمت اللجنة العامة بمدرسة منشأة القناطر الاعدادية المشتركة جميع الطلبة المتواجدين على بوابات الدخول كمامة واغطية للحذاء وعبوات جل معقم لليد قبل الدخول .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، اليوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.