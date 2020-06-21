أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم/الأحد/، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1033 إصابة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن الحالات الجديدة تعود لـ17 أردنيًا قادمين من الخارج، و︎حالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، مبينة، في الوقت نفسه، تسجيل 17 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 720 حالة.
الأردن تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"الأحد، 21 يونيو 2020 05:34 م
كورونا فى الأردن - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم/الأحد/، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1033 إصابة.
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