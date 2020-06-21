الأردن تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم/الأحد/، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1033 إصابة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن الحالات الجديدة تعود لـ17 أردنيًا قادمين من الخارج، و︎حالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، مبينة، في الوقت نفسه، تسجيل 17 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 720 حالة.