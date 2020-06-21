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الأردن: الملكة رانيا تلتقى عددا من مستفيدات تطبيق بالفرن

الأحد، 21 يونيو 2020 05:08 م
الأردن: الملكة رانيا تلتقى عددا من مستفيدات تطبيق بالفرن الملكة رانيا تلتقى عددا من مستفيدات تطبيق بالفرن
وكالات

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التقت الملكة رانيا العبدالله، اليوم، مع فريق عمل وعدد من المستفيدات من تطبيق "بالفرن" الذي ساهم في توفير فرص عمل لسيدات لطلب أكل بيت من مطابخ منزلية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تبادلت الحديث مع المستفيدات عن الفوائد التي لمسنها من الاشتراك في التطبيق وكيف ساهم في ترسيخ ثقافة الاعتماد على النفس.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذى للتطبيق محمد البطيخي إن التطبيق اطلق عام 2016 ويعمل على شبك المستخدمين وسيدات يطبخن من منازلهم، وفي ظل أزمة كورونا عمل فريق "بالفرن" على تحويل التطبيق الى منصة للتسوق من المحلات التجارية والمراكز التموينية.


الاردن

الملكه رانيا

تطبيق الفرن

اخبار الاردن

ملكه الاردن

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