اغماء طالبة بلجنة ثانوية عامة بالخصوص خلال امتحان اللغة العربية

القليوبية نيفين طه

تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي، بلجنة مدرسة الثانوية الرسمية للغات بالخصوص اليوم الأحد، لحالة إغماء، أثناء تأديتها لامتحان اللغة العربية، وتم نقلها لتلقي الإسعافات الأولية.

وتلقت متابعة امتحانات الثانوية العامة بتعليم القليوبية، اليوم الأحد، إخطارا بإصابة طالبة ، بحالة إغماء خلال تأديتها للامتحان بلجنة مدرسة الثانوية بنات ببنها.

ويؤدي اليوم الأحد، 42 ألف و343 طالب في الثانوية العامة على مستوى محافظة القليوبية، امتحان اللغة العربية من خلال 112 لجنة على مستوى المحافظة.

من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه جرى اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة وتركيب بوابات الدخول قبل بدء كل مادة امتحانية.

وأضاف "عجلان"، انه جرى الانتهاء من تجهيز 12 لجنة احتياطية، للظروف الطارئة في حال ظهور حالات إصابة، مؤكدًا على تطهير المدارس قبل وبعد الامتحانات يوميا، والتأكد من التزام الطلبة والطالبات بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، مشيرًا إلى أنه جرى الاهتمام بغرف الصحة المدرسية وتجهيزها بالبدل الوقائية، مضيفا أنه سيجرى الاهتمام بتواجد بوابات تعقيم بداخل المدارس لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.