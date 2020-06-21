اليوم السابع
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اشتباه إصابة مدير المركز التكنولوجي في الدقهلية بكورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 10:40 ص
اشتباه إصابة مدير المركز التكنولوجي في الدقهلية بكورونا تعقيم مبنى المحافظة
الدقهلية شريف الديب

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، بعد اشتباه إصابة مديرة المركز بفيروس كورونا.

 

ووجه محافظ الدقهلية بإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لكافة العاملين بالمركز والمترددين عليه، وعزل كل من تثبت إيجابية نتائجه حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين.

 

وذكر محافظ الدقهلية: أننا نحرص كل الحرص على سلامة المواطنين والعاملين والمترددين على المكان ونتخذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية والحماية من الاصابة بالفيروس.

 

هذا وقد قامت فرق الطب البيطري على الفور بحملة تطهير واسعة لمكاتب وادارات الديوان العام للمحافظة في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة بشكل دوري حفاظا على سلامة العاملين بالديوان والمترددين عليه من المواطنين.

 

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

مدير المركز التكنولوجي

تطهير ديوان محافظة الدقهلية

فيروس كورونا

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