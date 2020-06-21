اليوم السابع
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اشتباه إصابة طالبة بإحدى مدارس اجا بكورونا والتحاليل تؤكد سلامتها

الأحد، 21 يونيو 2020 11:01 ص
اشتباه إصابة طالبة بإحدى مدارس اجا بكورونا والتحاليل تؤكد سلامتها محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، سلامة إحدى الطالبات بلجنة بإحدى مدارس مركز أجا بعد الاشتباه فى إصابتها بكورونا.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه بإعادة فحص الطالبة، تبين أن درجة حرارتها 36.5 درجة مئوية، بمقياس الحرارة، وقد تم انتهاء كافة الإجراءات قبل بدء الامتحانات لتلتحق بها وسط زميلاتها، بعد تأكيد اللجنة الطبية المشرفة على اللجنة سلامتها.

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة تحرى الجميع للدقة والمصداقية فى تناول الأخبار، خاصة ما يتعلق منها بإصابات فيروس كورونا، وسير الامتحانات لعدم تشتيت أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

فى سياق أخر، كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، بعد اشتباه إصابة مديرة المركز بفيروس كورونا.

ووجه محافظ الدقهلية بإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لكافة العاملين بالمركز والمترددين عليه، وعزل كل من تثبت إيجابية نتائجه حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين.

وذكر محافظ الدقهلية: أننا نحرص كل الحرص على سلامة المواطنين والعاملين والمترددين على المكان ونتخذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية والحماية من الاصابة بالفيروس.

هذا وقد قامت فرق الطب البيطري على الفور بحملة تطهير واسعة لمكاتب وادارات الديوان العام للمحافظة في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة بشكل دوري حفاظا على سلامة العاملين بالديوان والمترددين عليه من المواطنين.


الدقهلية

محافظ الدقهلية

امتحانات الثانوية العامة

الاشتباه باصابة طالبة

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