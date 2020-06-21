اليوم السابع
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استمرار تطبيق حملات التطهير والتعقيم والنظافة بمدن كفر الشيخ

الأحد، 21 يونيو 2020 07:53 م
استمرار تطبيق حملات التطهير والتعقيم والنظافة بمدن كفر الشيخ حملات النظافة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت عدد من  مدن محافظة كفر الشيخ، أعمال التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية، والرش بالشوارع، كما شهدت حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة الإنارة وإزالة تعديات، بناءًا علي توجيهات محافظ كفرالشيخ، باستمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة.

وأشرفت رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمنشآت بالمدينة، حيث تم رش وتطهير وتعقيم جميع مدارس ولجان الثانوية العامة، والازهرية، بالإضافة إلى رش وتطهير وتعقيم جميع أقسام المستشفى المركزي، فضلًا عن الرش والتطهير بقري منشأة عباس، والملاحة ،وإزالة المتولد اليومى من القمامة، والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بالمدينة، وقرية الملاحة.

 وتابع رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، وكذا التطهير والتعقيم بالمدارس ولجان الثانوية العامة، حيث تم رش وتطهير مدرسة الشهيد جلال شمة بالتفتيش، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري ، وتابع أعمال النظافة العامة والتجميل، وإزالة المخلفات والأتربة، بالمدينة والقرى، فضلاً عن رفع كفاءة الإنارة وصيانة الكشافات والأعمدة بقرية قونه.

 

وأشرف رئيس مركز ومدينة دسوق، على استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والشوارع الرئيسية والفرعية بالقري والتوابع، بالإضافة إلى متابعة تكثيف حملات التطهير والتعقيم بالمدارس ولجان الثانوية العامة، والازهرية، بالتنسيق مع وحدة الملاريا، فضلًا عن متابعة استمرار فض الأسواق الأسبوعية بالمدينة والقري، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين ، كما تابع حملات النظافة، ورفع المتولد اليومى من المخلفات، والتراكمات، وتفريغ صناديق القمامة، فضلاً عن تحسين كفاءة الإنارة العامة وصيانة الكشافات والأعمدة بمقابر المدينة.

وأشرف رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والمدارس ولجان امتحانات الثانوية العامة، والاسواق، والمساجد، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، بالإضافة إلى الرش بمنافذ المحافظة بفوه، حيث تم تطهير وتعقيم السيارات الواردة للمدينةKجاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره.

 

وتابع رئيس مركز ومدينة الرياض، بمتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة رافد كفر الشيخ بلطيم بقطاع مركز الرياض، كما أشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات بالمدينة، ونقلها للمقالب العمومية وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بإقامة حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة.


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