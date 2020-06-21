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استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

الأحد، 21 يونيو 2020 03:00 م
استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020 ذهب
كتبت : سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 210.51 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب " عيار 22"، وعيار 21 " ، وعيار 18" ، وعيار 14 و12" اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 24

بنحو 210.51 ريال  بما يعادل 56.10 $
 

سعر الذهب عيار 22  

بنحو  192.97 ريال  بما يعادل  51.43 $
 

سعر الذهب عيار 21   

بنحو 184.20 ريال  بما يعادل  49.09 $
 

سعر الذهب عيار 18  

بنحو  157.89 ريال  بما يعادل  42.08 $
 

سعر الذهب عيار 14   

بنحو  122.80 ريال  بما يعادل  32.73 $

 

سعر الذهب عيار 12  

بنحو  105.26 ريال   بما يعادل  28.05 $


سعر أوقية الذهب

بنحو  6,547  ريال   بما يعادل  1,745 $
 

سعر جنيه الذهب  

بنحو 1,474 ريال   بما يعادل   392.73 $
 

سعر كيلو الذهب

بنحو 210,512 ريال  بما يعادل 56,103 $
 
وتراجعت أسعار الذهب العالمية خلال الأيام الماضية، مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة وانتعاش أسواق الأسهم، بدعم تجدد الآمال في تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية لأزمة تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد.
 
وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.43% مسجلة 1729 نقطة، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنحو 0.40% عند 1719 نقطة، وساهم نمو قياسي في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي حسبما كشفت البيانات الاخيرة في تدعيم التقديرات حول قرب انتهاء موجة الركود التي أصابت الاقتصاد الأمريكي في اعقاب تفشي جائحة كورونا.
 

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