اليوم السابع
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استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد.. تعرف عليها

الأحد، 21 يونيو 2020 10:44 ص
استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد.. تعرف عليها اسمنت
كتب أحمد حمادة

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استقرت اليوم الأحد21-6-2020 أسعار مواد البلد "الحديد والأسمنت" وذلك بحسب ما أكدته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية ان الإقبال على مواد البناء مازال منخفضا منذ بداية أزمة كورونا وأصبح هناك كميات كبيرة من المعروض تفوق الطلب ومع ذلك فإن الأسعار مازالت مستقرة حيث سجل طن الحديد 9200 – 9700 جنيهاً للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 - 9900 للطن، مضيفا ان الأسعار تعتبر مرتفعة عن الأسعار العالمية حيث يسجل سعر الطن 400 – 420 دولار. 
 
وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الأسمنت اليوم تسليم أرض المصنع تتراوح 640 – 680 جنيها للطن، فيما يبلغ سعر الأسمنت للمستهلك بين 700 – 750 للطن بعد حساب هامش الربح للحلقات الوسيط. 
 
والجدير بالذكر أن شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أكدت أن الإقبال مازال متراجع بسبب انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى الإجراءات الإحترازية التي انتهاجتها الحكومة للحد من انتشار الوباء هذا علاوة على تراجع الاستثمار العقاري نتيجة انخفاض المبيعات العقارية، كما رحبت فى وقت سابق، بقرار بقرار وزير التنمية المحلية بشأن وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء للمساكن الخاصة لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر.

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