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استبعاد معلمة من لجنة امتحانات ثانوية عامة بالسيدة زينب مصابة بكورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 11:20 ص
استبعاد معلمة من لجنة امتحانات ثانوية عامة بالسيدة زينب مصابة بكورونا امتحانات الثانوية العامة 2020
كتب محمود طه حسين

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قررت إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة استبعاد معلمة مصابة بكورونا بعد دخولها لجنة الامتحان، حيث أكد أحد مسئولى اللجنة أن المعلمة لم تخالط أحد داخل اللجنة وتم حجزها على باب اللجنة من الداخل وبعدها غادرت اللجنة دون حدوث أى مشكلة.

وأبدى أولياء الأمور استيائهم من تصرف المعلمة، قائلين: كان يجب عليها عدم الدخول من الأساس، فيما أوضحت المعلمة انه حاولت تقديم اعتذار للجنة الإدارة ولم تتمكن من ذلك وتخاف من العقوبة المقررة جراء التغيب عن أعمال الامتحانات.


قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، موضحا  إنه تم نقل 100 مليون منتج إلى اللجان بين كمامات والتى وصلت إلى 33 مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتى وأجهزة كشف الحرارة عن طريق 3 ملايين سيارة نقل.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

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