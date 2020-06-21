اليوم السابع
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اسباب عسر الهضم منها الأدوية وقرحة المعدة

الأحد، 21 يونيو 2020 01:00 ص
اسباب عسر الهضم منها الأدوية وقرحة المعدة اسباب عسر الهضم
كتبت فاطمة خليل

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عسر الهضم غالبًا ما يكون علامة على مشكلة صحية كامنة، مثل مرض الارتجاع المعدي المرئي أو القرحة أو مرض المرارة، وعسر الهضم هو ألم أو انزعاج مستمر أو متكرر في الجزء العلوي من البطن، وفقاً لما ذكره موقع webmd، في هذا التقرير نتعرف على أسباب عسر الهضم وأعراضه أو علامات الإصابة به.

اسباب عسر الهضم
عسر الهضم

 

اسباب عسر الهضم
 

اسباب عسر الهضم عديدة منها الإصابة بالأمراض التالية:

-قرحة المعدة

-الارتجاع المعدي المريئي

-سرطان المعدة (نادر)

-خزل المعدة (حالة لا تفرغ فيها المعدة بشكل صحيح؛ وغالبًا ما يحدث هذا لدى مرضى السكري)

-التهابات المعدة

-متلازمة القولون المتهيج

-التهاب البنكرياس المزمن

-مرض الغدة الدرقية

-الحمل

اسباب عسر الهضم 1
اسباب عسر الهضم 

اسباب عسر الهضم منها الادوية
 

اسباب عسر الهضم منها الادوية التالية:

ومن الأدوية:

-الأسبرين ومسكنات الألم الأخرى، مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل ايبوبروفين ونابروكسين.

-الاستروجين وموانع الحمل الفموية

-أدوية الستيرويد

-بعض المضادات الحيوية

-أدوية الغدة الدرقية

اسباب عسر الهضم .. نمط الحياة
 

اسباب عسر الهضم منها نمط الحياة مثل:

-الإفراط في تناول الطعام أو تناول الطعام بسرعة كبيرة أو تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو تناول الطعام في المواقف العصيبة.

-شرب الكثير من الكحول

-تدخين السجائر

-الإجهاد والتعب

-لا يحدث عسر الهضم بسبب زيادة حمض المعدة.

-قد يؤدي ابتلاع الهواء الزائد عند تناول الطعام إلى زيادة أعراض التجشؤ والانتفاخ، والتي غالبًا ما ترتبط بعسر الهضم.

في بعض الأحيان يعاني الناس من عسر الهضم المستمر الذي لا يرتبط بأي من هذه العوامل يسمى هذا النوع من عسر الهضم عسر الهضم الوظيفي أو غير القرحي.

اعراض عسر الهضم
 

يمكن أن تشمل اعراض عسر الهضم ما يلي:

-حرقان في المعدة أو الجزء العلوي من البطن

- ألم البطن

-الانتفاخ

-التجشؤ والغاز

-قئ و غثيان

-طعم حمضي

- صوت المعدة

-قد تزيد هذه الأعراض في أوقات التوتر.

غالبًا ما يعاني الأشخاص من حرقة المعدة (إحساس حارق في الصدر) جنبًا إلى جنب مع عسر الهضم.


اسباب عسر الهضم

عسر الهضم

ادوية تسبب عسر الهضم

اسباب مشاكل الهضم

اسباب الم البطن

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