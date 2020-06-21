اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ارتياح بين طلبة الثانوية العامة بالوادي الجديد لسهولة امتحان اللغة العربية

الأحد، 21 يونيو 2020 02:53 م
ارتياح بين طلبة الثانوية العامة بالوادي الجديد لسهولة امتحان اللغة العربية فرحة طلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد بسهولة مادة العربى
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، سعادتهم لسهولة امتحان مادة اللغة العربية، مؤكدين أنه كان في مستوى الطالب المتوسط. فيما أكد طلاب آخرون أن الامتحان كان فيه بعض النقاط الصعبة في سؤالي النحو والبلاغة وأن الامتحان كان صعبًا بعض الشيء.

وشهدت لجان الامتحانات بالوادي الجديد، تواجدًا أمنيًا مكثفًا وتواجد الفرق الطبية لمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الطبية الخاصة بتأمين امتحانات الثانوية العامة. كما نفذت المحافظة، سلسلة إجراءات احترازية لتأمين لجان اختبارات الثانوية العامة الـ 12 على مستوى المراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تركيب بوابات تعقيم وتوزيع بدل تعقيم كاملة للمراقبين على الاختبارات وواقيات وغطاء رأس واحذية معقمة علي لطلبة وأجهزة كشف درجات الحرارة لتوقيع الكشف الطبي على الطلبة أثناء دخول اللجان، كما جرى فحص الطلاب بأجهزة كشف تكنولوجي للكشف عن وسائل اتصالات حديثة أو هواتف محمول قد تستخدم في الغش.

أضاف الزملوط، تخصيص حافلات لطلبة مناطق درب الأربعين بمركز باريس، وقرى أبو منقار بمركز الفرافرة والمناطق البعيدة والنائية بباقي المراكز لنقل الطلبة لمقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة، كما جرى منع أي تجمعات للطلاب وذويهم خارج اللجان بعد انتهاء الامتحان وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت المحافظ، إلى توزيع الكمامات والقفازات على الطلاب قبل دخول المدرسة، والكشف الطبي عليهم والالتزام بالدخول من بوابة التعقيم ومراعاة مسافات التباعد بينهم مع زيادة المظلات وأعداد المقاعد أمام المدرسة وداخلها لراحة الطلاب، وتدبير سيارة احتياطي بكل مركز لتكون جاهزة لنقل أجوبة الامتحانات في حال تعطل السيارة الأساسية.

وأشار المحافظ، إلى توزيع الكمامات والقفازات على الطلاب قبل دخول المدرسة، والكشف الطبي عليهم والالتزام بالدخول من بوابة التعقيم ومراعاة مسافات التباعد بينهم مع زيادة المظلات وأعداد المقاعد أمام المدرسة وداخلها لراحة الطلاب، وتدبير سيارة احتياطي بكل مركز لتكون جاهزة لنقل أجوبة الامتحانات في حال تعطل السيارة الأساسية.

وكان قد أدي 1841 طالبا وطالبة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية، في 12 لجنة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة، اليوم الأول من انطلاق ماراثون الثانوية العامة. ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد” الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.


اخبار مصر

اخبار مصريه

اخبار اليوم

اخبار عاجله

اخبار المحافظات

الوادى الجديد

الثانويه العامة

امتحان اللغه العربيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

برشلونة يتفق مع ميسي على تجديد عقده موسمين بنفس الراتب السنوي

برشلونة يتفق مع ميسي على تجديد عقده موسمين بنفس الراتب السنوي

هيئة الدواء: توفير 982 ألف عبوة أزيثرومايسين ومليون شريط زنك و1.2 مليون عبوة فيتامين سي

هيئة الدواء: توفير 982 ألف عبوة أزيثرومايسين ومليون شريط زنك و1.2 مليون عبوة فيتامين سي

القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة