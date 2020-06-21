ارتياح بين طلبة الثانوية العامة بالوادي الجديد لسهولة امتحان اللغة العربية

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أبدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، سعادتهم لسهولة امتحان مادة اللغة العربية، مؤكدين أنه كان في مستوى الطالب المتوسط. فيما أكد طلاب آخرون أن الامتحان كان فيه بعض النقاط الصعبة في سؤالي النحو والبلاغة وأن الامتحان كان صعبًا بعض الشيء.

وشهدت لجان الامتحانات بالوادي الجديد، تواجدًا أمنيًا مكثفًا وتواجد الفرق الطبية لمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الطبية الخاصة بتأمين امتحانات الثانوية العامة. كما نفذت المحافظة، سلسلة إجراءات احترازية لتأمين لجان اختبارات الثانوية العامة الـ 12 على مستوى المراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تركيب بوابات تعقيم وتوزيع بدل تعقيم كاملة للمراقبين على الاختبارات وواقيات وغطاء رأس واحذية معقمة علي لطلبة وأجهزة كشف درجات الحرارة لتوقيع الكشف الطبي على الطلبة أثناء دخول اللجان، كما جرى فحص الطلاب بأجهزة كشف تكنولوجي للكشف عن وسائل اتصالات حديثة أو هواتف محمول قد تستخدم في الغش.

أضاف الزملوط، تخصيص حافلات لطلبة مناطق درب الأربعين بمركز باريس، وقرى أبو منقار بمركز الفرافرة والمناطق البعيدة والنائية بباقي المراكز لنقل الطلبة لمقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة، كما جرى منع أي تجمعات للطلاب وذويهم خارج اللجان بعد انتهاء الامتحان وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت المحافظ، إلى توزيع الكمامات والقفازات على الطلاب قبل دخول المدرسة، والكشف الطبي عليهم والالتزام بالدخول من بوابة التعقيم ومراعاة مسافات التباعد بينهم مع زيادة المظلات وأعداد المقاعد أمام المدرسة وداخلها لراحة الطلاب، وتدبير سيارة احتياطي بكل مركز لتكون جاهزة لنقل أجوبة الامتحانات في حال تعطل السيارة الأساسية.

وأشار المحافظ، إلى توزيع الكمامات والقفازات على الطلاب قبل دخول المدرسة، والكشف الطبي عليهم والالتزام بالدخول من بوابة التعقيم ومراعاة مسافات التباعد بينهم مع زيادة المظلات وأعداد المقاعد أمام المدرسة وداخلها لراحة الطلاب، وتدبير سيارة احتياطي بكل مركز لتكون جاهزة لنقل أجوبة الامتحانات في حال تعطل السيارة الأساسية.

وكان قد أدي 1841 طالبا وطالبة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية، في 12 لجنة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة، اليوم الأول من انطلاق ماراثون الثانوية العامة. ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد” الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.