ارتفاع وفيات كورونا فى فرنسا إلى 29640 وتسجيل 7 حالات جديدة

رويترز

أعلنت خدمة الصحة الوطنية في فرنسا اليوم، الأحد، تسجيل سبع وفيات جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29640.

كما تم تسجيل 284 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 160377.

وتحل فرنسا بالمركز الخامس عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا رغم تراجع معدل الوفيات بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين مما سمح للبلاد بإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.