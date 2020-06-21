اليوم السابع
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خالد صلاح
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ارتفاع وفيات كورونا فى فرنسا إلى 29640 وتسجيل 7 حالات جديدة

الأحد، 21 يونيو 2020 10:13 م
ارتفاع وفيات كورونا فى فرنسا إلى 29640 وتسجيل 7 حالات جديدة كورونا فى فرنسا
رويترز

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 أعلنت خدمة الصحة الوطنية في فرنسا اليوم، الأحد، تسجيل سبع وفيات جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29640.
 
كما تم تسجيل 284 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 160377.
 
وتحل فرنسا بالمركز الخامس عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا رغم تراجع معدل الوفيات بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين مما سمح للبلاد بإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.
 
يذكر أنه تم استئناف حركة المرور الحدودية، اليوم ، بين فرنسا وإسبانيا التي أعادت فتح حدودها مع إنهاء حالة التأهب والعزل التي استمرت لنحو 100 يوم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تمكن الإسبان من مغادرة بلادهم لملاقاة الأقارب أو الأصدقاء الذين لم يروهم منذ 14 مارس، وشهدت نقطة "لو بيرثوس" الحدودية الواقعة بين منطقة أوسيتاني الفرنسية وكاتالونيا الإسبانية،  شهدت مرور سيارة كل دقيقتين أو ثلاث دقائق فى صباح اليوم.
 
وكان المرور باتجاه فرنسا أكثر كثافة منه إلى إسبانيا، ولم ينقطع مرور السيارات، حيث فُتحت الحدود منذ منتصف ليل السبت، وأصبح بإمكان رعايا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في منطقة شينجن الآن دخول إسبانيا بحرية دون الحاجة للخضوع إلى الحجر الصحي لمدة 14 يو

 


صحة

كورونا

فرنسا

اصابات

وفيات

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