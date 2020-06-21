اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 05:37 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد وفيات كورونا فى بريطانيا إلى 42632 بعد تسجيل 43 وفاة

الأحد، 21 يونيو 2020 04:37 م
ارتفاع عدد وفيات كورونا فى بريطانيا إلى 42632 بعد تسجيل 43 وفاة محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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أعلن مسؤولون في قطاع الصحة في بريطانيا اليوم الأحد، أن عدد من توفوا بعد تأكيد إصابتهم بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا ارتفع بواقع 43 ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 42632

كشفت صحيفة التايمز البريطانية، السبت، عن خطة إعادة فتح المطاعم والحانات والفنادق تضم مجموعة من الإجراءات التي تستعد الحكومة البريطانية تطبيقها لضمان التزام الزوار بقواعد التباعد الاجتماعي والحيال دون تفشي جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن خلال الأسبوع المقبل أنه بدءا من 4 يونيو المقبل يبدأ تخفيف قاعدة الاحتفاظ بمسافة مترين على الأقل بين الناس، كما سيعلن عن إعادة فتح أبواب الحانات والمطاعهم والمقاهي وغيرها لإعادة إحياء الاقتصاد البريطاني، لكن بمجموعة من الإجراءات ستصبح بمثابة الوضع الطبيعي الجديد.


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