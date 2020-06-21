اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 02:56 م
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ارتفاع أسعار النفط وتسجل مكاسب نهاية التعاملات الأسبوع

الأحد، 21 يونيو 2020 02:00 م
ارتفاع أسعار النفط وتسجل مكاسب نهاية التعاملات الأسبوع نفط
كتبت - مروة الغول

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شهدت أسعار النفط الخام الآجلة ارتفاعا في نهاية جلسات التداول نهاية الأسبوع الماضي وذلك حيث أنهت عقود خام برنت تسليم شهر أغسطس مرتفعه بمقدار 0.68 دولار أو ما يعادل 1.6%، لتبلغ عند التسوية في نهاية التعاملات يوم الجمعة الماضية 42.19دولار للبرميل، كما انهت العقود الآجلة  لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة أيضا بمقدار 0.91  دولار أو ما يعادل 2.3٪ ليبلغ عند التسوية 39.75 دولار للبرميل، حيث سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية مع نهاية جلسات التداول. 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط جاءت مدعومة من تأكيد تحالف أوبك بلس خلال الاجتماع الأخير لها علي الالتزام التام بتخفيضات الإنتاج  المتفق عليها وزيادة الآمال بشأن الالتزام بتلك التخفيضات. 
 
يذكر أن تحالف أوبك بلس قد توصل إلي اتفاق بشأن خفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري  العاشر "غير العادي" وبموجب هذا الاتفاق  بدء إجراء خفض علي إجمالي الإنتاج من النفط الخام بمقدار 9.7 برميل  يوميا منذ بداية الشهر الماضي  وذلك لفترة أولية تبلغ شهرين  تنتهي مع نهاية الشهر الجاري وخلال مدة الأشهر التالية سيكون التخفيض الإجمالي المتفق علية7. 7 مليون برميل يوميا ويتبعه تخفيض قدرة 5.8مليون برميل يوميا  لمدة ستة عشر شهر ا. 
 
فيما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله يوم أمس إنه لا يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الأزمة قبل 2021 على الأقل.
 
وقال نوفاك إن الطلب على النفط قد يصل لمستويات ما قبل الأزمة خلال عامين أو ثلاثة.
 
وكانت لجنة وزارية لتحالف أوبك+  قد حثت خلال الأسبوع الماضي، دولا مثل العراق وقازاخستان على تحسين الامتثال لتخفيضات النفط وتركت الباب مفتوحا لتمديد قيود الإنتاج غير المسبوقة من أغسطس أو تخفيفها.

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برنت

ارتفاع أسعار النفط

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