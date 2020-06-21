رويترز

شهدت العاصمة البريطانية، اليوم الأحد، استمرار الاحتجاجات الغاضبة التي تطالب بالمساواة العرقية ومزيدا من الديمقراطية، مثلها مثل العديد من مدن العالم وذلك عقب مقتل المواطن الأمريكى جورج فلويد صاحب الأصول الأفريقية على يد رجال الشرطة.



احتجاجات فى بريطانيا



احتجاجات على خلفية مقتل فلويد

وأعرب خبراء أمميون لحقوق الإنسان، فى بيان لهم بجنيف ، عن قلقهم العميق إزاء الرد الأمريكى على مظاهرات مقتل المواطن الأمريكى الأسود جورج فلويد، وقال الخبراء، ومنهم فيونوﻻ اوﻻن، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات، إنه من المؤسف أن الولايات المتحدة اختارت الرد على الاحتجاجات بطريقة تقوض هذه الحقوق الأساسية.