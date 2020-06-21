اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

كتب مصطفى عنبر

قالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد إجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا عبر الفيديو كونفرنس يوم غد الإثنين، الساعة 12 ظهرا ،بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بناء على طلب جمهورية مصر العربية.

وكان السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، صرح فى وقت سابق ، أن الأمانة العامة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، لبحث تطورات الاوضاع فى ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس .