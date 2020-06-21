اليوم السابع
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إيطاليا تسجل 24 وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

الأحد، 21 يونيو 2020 07:27 م
إيطاليا تسجل 24 وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إنه تم تسجيل 24 حالة وفاة بكوفيد-19 اليوم الأحد، مقارنة مع 49 حالة في اليوم السابق فيما تراجع إجمالي عدد الإصابات اليومية إلى 224 مقارنة مع 262 أمس.

وقالت الوكالة إن إجمالي حالات الوفاة في البلاد منذ بدء التفشي في 21 فبراير بلغ 34634 لتصبح إيطاليا بالمركز الرابع عالميا من حيث الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 238499 وهي ثامن أعلى حصيلة إصابات بالعالم، وتراجع عدد المصابين حاليا بالمرض إلى 20972 مقارنة مع 21212 بالأمس.

وتراجع عدد المرضى بالعناية الفائقة اليوم الأحد، إلى 148 بعدما بلغ 152 أمس. وبلغ عدد المتعافين من إجمالي المصابين 182893 مقارنة مع 182453 في اليوم السابق.

وقالت الوكالة إن 3.042 مليون شخص في إيطاليا البالغ تعدادها 60 مليونا خضعوا لفحص الكشف عن الفيروس مقارنة مع 3.017 أمس السبت.


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