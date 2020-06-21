اليوم السابع
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إيريك ترامب يحتفل بعيد الأب بصورة نادرة من طفولته مع والده وأشقائه

الأحد، 21 يونيو 2020 03:18 م
إيريك ترامب يحتفل بعيد الأب بصورة نادرة من طفولته مع والده وأشقائه ترامب
ذكى مكاوى

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حرص إيريك ترامب نجل الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب علي عدم تفويت الاحتفال بمناسبة عيد الأب، حيث نشر أريك صورة نادرة تجمعه بعائلته واخوته ويتوسطهم فيها والده، ثم علق عليها بكتابة : "عيد أب سعيد عليك يا أبي، كلنا سعداء وفخورون بكونك والدنا".

ترامب
ترامب

 

على جانب آخر يواجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أيام صعبة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث شهد مؤخراً أمام حشد من أنصاره لم يملأ حتى نصف الصالة المغطاة المخصصة لأول لقاءاته الجماهيرية السياسية منذ شهور، وهاجم الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ودافع خلاله عن إدارته لأزمة فيروس كورونا، فى محاولة لتنشيط الحملة الرامية لانتخابه لفترة جديدة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Father’s Day Dad. We are all so proud of you and we love you very much! @realdonaldtrump

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وحمل الرئيس، الذى تنبأ بأن أول مؤتمراته الشعبية منذ شهور سيكون ملحميا، وسائل الإعلام مسئولية تثبيط همم أنصاره عن الحضور، واستشهد أيضا بسوء تصرفات المتظاهرين فى الخارج، لكنه لم يسلم بالتحديد بأن عددا كبيرا من المقاعد فى مركز بوك الذى يسع 19 ألفا كان خاليا.

وسعى ترامب، لاستغلال المناسبة لتنشيط حملته الانتخابية، بعد أن تعرض لانتقادات شديدة بسبب إدارته لأزمة كورونا، ومقتل جورج فلويد الأمريكى من أصول أفريقية الذى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو فى قبضة شرطة منيابوليس.

وحرمه عدد الحاضرين الذى جاء دون المتوقع على الأقل فى الوقت الحالي، من القدرة على تسليط الضوء على حماسة الناخبين لترشحه فى الانتخابات، على النقيض من منافسه الديمقراطى نائب الرئيس السابق جو بايدن الذى تجنب اللقاءات الانتخابية الضخمة.
وكان ترامب، قد تجاهل انتقادات لقراره عقد أول لقاءاته الجماهيرية منذ الثانى من مارس فى تولسا التى شهدت أسوأ أعمال عنف عنصرية فى البلاد ضد الأمريكيين السود منذ نحو 100 عام.

 


ترامب

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اريك ترامب

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