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إنشاء ورشة للنجارة وأخرى لتعبئة طفايات الحريق بمياه سوهاج

الأحد، 21 يونيو 2020 12:22 م
إنشاء ورشة للنجارة وأخرى لتعبئة طفايات الحريق بمياه سوهاج شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ، من إنشاء ورشة للنجارة وأخرى لصيانة وتعبئة طفايات الحريق ، بغرض استثمار الأصول وتقليل النفقات ، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وأوضح رئيس مياه سوهاج ، أن ورشة النجارة تضم عدد من المعدات ، منها ماكينة حلية ومنشار صينية ومنشار اركيت وفارة كهرباء الشنيور وهيلتى وراوتر ، هذا بالإضافة إلى أدوات النجارة المتنوعة لإنتاج الاثاث من المكاتب والكراسى وكل متطلبات العمل ، وكذلك تصنيع منتجات خشبية للعاملين بسعر التكلفة والتصنيع لصالح الغير.

وأشار اللواء محمد بدرى ، أن ورشة إعادة تعبئة وصيانة طفايات الحريق تضم عدد من المعدات ، منها منجلة ضغط هواء ومنجلة يدوية ووحدة تعبئة مسحوق إطفاء وميزان حساس 100 كيلو وكمبروسر ضغط منخفض حتى 16 بار ومضخة تحويل CO2 وجهاز مجفف لأجهزة الاطفاء ، وذلك لصيانة وتعبئة جميع طفايات الحريق التى تستخدم فى التأمين ضد مخاطر الحريق بالمقرات الأدارية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى حيث يبلغ عدد أجهزة الاطفاء التى تستخدمها الشركة 1026 جهاز 6 كيلو بودرة وعدد 1027 جهاز 12 كيلو بودرة وعدد 40 جهاز 25 كيلو بودرة وعدد 502 جهاز 6 كيلو ثانى اكسيد الكربون وعدد 351 جهاز اطفاء 10 كيلو ثانى اكسيد الكربون وعدد 191 جهاز اطفاء رغوى 45 لتر وعدد 313 جهاز اطفاء ماتيك.

 


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